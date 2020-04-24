Лидер украинских групп "Тартак" и "Бувье" Александр Положинский эмоционально рассказал, как дети страдают из-за войны на Донбассе.

Как сообщает Politeka.net, музыкант поделился своими чувствами на своей странице в Facebook.

Он остро отреагировал на ажиотаж вокруг выступления эко-активистки Греты Тунберг в ООН. Александр Положинский считает проблемы, озвученные шведской девочкой, слишком мелочными по сравнению с тем, что происходит на Донбассе. Певец привел слова обращения, которое, по его мнению, могла бы сказать любая девочка с Востока Украины:

"Вы украли мое детство. Своим нежеланием остановить войну. Своим равнодушием к наглости, цинизму и лживости Путина. Своей жаждой к наживе, поиском выгоды и прикрытием всего этого красивыми словами. Вы поставили свой покой выше моей жизни".

Александр Положински в завершении своего гневного поста поделился, что он тяжело переживает трагедию детей на Донбассе: А девочка Грета... Я сам не могу контролировать эмоции, когда говорю о том, что мне больно", - написал музыкант.

Ранее Александр Положинский в одном из интервью заявил, что вина за войну в Украине лежит не только на оккупантах, но и на украинцах. Он призвал наказать всех, кто причастен к разжиганию конфликта.

"Нужно наказать всех виновных и с той стороны, и с нашей стороны. Потому что такие тоже есть. Я уверен, что очень много людей на разных ответственных должностях виноваты в том, что происходит в нашей стране: кто-то вовремя чего-то не сделал, кто-то вовремя не дал соответствующий приказ, кто-то неправильный дал приказ", - заявил украинский артист.

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