Украинский певец Александр Положинский высказался об артистах, которые выступают в России

Так, он заявил, что не осуждает украинских артистов, которые выступают в России во время российско-украинской войны. Он также добавил, что выступает за то, чтобы в Украине вообще не было отношений с Россией.

Такое заявление он сделал 2018 года в эфире ICTV, видео которого появилось на YouTube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Я не готов осуждать артистов, которые и сегодня выступают в России. Я за то, чтобы лучше бы у Украины сейчас не было вообще никаких связей с Россией, но я понимаю, что это нереально. Я понимаю, что так будет лучше для Украины", - сказал он.

По словам музыканта, многие артисты, которые выступают в РФ, стали жертвами манипулятивных технологий.

"Иногда возникновение таких вопросов или особого внимания к таким вопросам - это определенные манипуляции", - отметил Положинский во время эфира.

Также ранее сообщалось, что лидер культовой группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк высказался об украинских гастролерах. Он считает, что нельзя обвинять украинских артистов в том, что они продолжают выступать в России.

"Я подчеркиваю - если ты не нарушил закон, то ты не преступник. Никакой закон не запрещает гастрольную деятельность в России. Украинцы, которые это делают, не нарушают закон, они не преступники. И дальше уже начинается человеческое, включаются другие штуки", - сказал он.

Напомним, Положинский объяснил, почему в Украине все идет наперекосяк.

Как сообщала Politeka, Положинский вступился за детей, которые страдают от войны на Донбассе.

Также Politeka писала, Положинский нашел виновных в конфликте на Донбассе.