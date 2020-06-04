Вже майже тиждень росіяни обговорюють, справжній політ корабля Crew Dragon компанії SpaceX чи Ілон Маск таки шахрай

Громадський діяч і блогер Ернест Макаренко у своєму Twitter не втомлюється наводити приклади постановки і плагіату американською компанією історичного польоту в космос з астронавтами на борту, передає Politeka.net.

Так, спочатку він написав, що запуск ракети має всі факти кіновиробництва.

«Не знаю, чи є фейком, як з польотом на Місяць, чи фальсифікована тільки частина. Але в цілому це просто курям на сміх, такі от «фільми»», – написав він.

Далі – більше. Члену партії «Єдина Росія» не сподобались костюми американських астронавтів.

«Ось подивіться самі! Ви думаєте, що в такому ось можна літати в космос. Я розумію, що американські космічні технології на тлі наших у районі середньовіччя. Але це вже відверта ганьба і постановка!», – написав він, порівнявши скафандр астронавта з костюмом робота Вертера з фільму «Гостя з майбутнього».

«Та вааще! Вони ще й вечір в хату не сказали! Не за поняттями це все», «Де у них ікони і попи?», «Повністю згоден з автором. Спробуйте в будь-якій Ладі відпустити кермо під час руху,- однозначно полетите в кювет або в***тесь у відбійник. А це автомобіль 21 століття! А аферист Маск намагається переконати, що Тесла можуть їхати самі. Так і тут. Фейк на фейку. Ми то знаємо. Батут наше все», «Не розповідай йому про Бостон Динамікс. А то ще пришибе кого. Мало», «В дурці сьогодні гурток плетіння космічних постолів», – іронізують у коментарях.

Раніше ми писали про те, що росіянка назвала Ілона Маска шахраєм, заявивши, що він скористався російськими технологіями і навіть російського космонавта прихопив.

Нагадаємо, Романенко пояснив, чому Україні не бачити своїх ілонів масків.

Як повідомляла Politeka, Ілон Маск розкрив таємницю космосу: «де шукати інопланетян».

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