Уже почти неделю россияне обсуждают, настоящий ли полет корабля Crew Dragon компании SpaceX или Илон Маск таки мошенник

Общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко в своем Twitter не устает приводить примеры постановки и плагиата американской компанией исторического полета в космос с астронавтами на борту, передает Politeka.net.

Так, сначала он написал, что запуск ракеты имеет все факты кинопроизводства.

«Не знаю, все ли является фейком, как с полетом на Луну, или фальсифицирована только часть. Но в целом это просто курам на смех, такие вот «фильмы»», – написал он.

Дальше – больше. Члену партии «Единая Россия» не понравились костюмы американских астронавтов.

«Вот посмотрите сами! Вы думаете, что в таком вот можно летать в космос. Я понимаю, что американские космические технологии на фоне наших в районе средневековья. Но это уже откровенный позор и постановка!», – написал он, сравнив скафандр астронавта с костюмом робота Вертера из фильма «Гостья из будущего».

«Да вааще! Они еще и вечер в хату не сказали! Не по понятиям это все», «Где у них иконы и попы?», «Полностью согласен с автором. Попробуйте в любой Ладе отпустить руль во время движения,-однозначно улетите в кювет или у*бетесь в отбойник. А это автомобиль 21 века! А аферист Маск пытается убедить, что Тесла могут ехать сами. Так и тут. Фейк на фейке. Мы то знаем. Батут наше все», «Не рассказывай ему о Бостон Динамикс. А то ещё пришибёт кого. Мало ли», «В дурике сегодня кружок плетения космических лаптей», – иронизируют в комментариях.

Ранее мы писали о том, что россиянка назвала Илона Маска мошенником, заявив, что он воспользовался российскими технологиями и даже российского космонавта прихватил.

Напомним, Романенко пояснил, почему Украине не видать своих илонов масков.

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Также Politeka писала, что Илон Маск рассказал свой главный секрет.