Успешный запуск американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компанией Илона Маска SpaceX совместно с NASA не дает покоя россиянам

Сначала глава «Роскосмоса» Дмитри Рогозин, который ранее предлагал американцам добираться до МКС на батуте, намекнул, что российские космонавты смогут летать американскими ракетами, а теперь вот объявилась мадам, которая прямым текстом присваивает достижения американской ракетно-космической отрасли России.

Соответствующим видео на своей странице в соцсети поделился блогер Մιtαuskαs.

Шок! Так называемый космический корабль так называемого Илона Маска имеет российское происхождение!



Я сама инженер, дочь космонавта, поверьте, не всё так однозначно. Своими глазами видела говно, картон, палки, святую воду и другие российские комплектующие. Илон Маск - мошенник! pic.twitter.com/uNyrVkcLy7 — Մιtαuskαs на карантине 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) June 3, 2020

В кадре – женщина в маске, для которой достижения американского инженера Илона Маска – пустой звук.

«Ну, вот американцы отправили в космос свою ракету. Получилось у них. Только чему они радуются – непонятно. Комплектующие наши, технология наша, и даже космонавт-испытатель – он тоже наш, полетел. И вообще, Илон Маск – мошенник!», – заявила героиня записи.

В комментариях ее «экспертность» разнесли в пух и прах.

«Как земля таких идиоток носит 🤦🏻‍♀️», «От человека носящего маску таким образом не стоит ожидать высокого интеллекта», «Эксперд», «Они там совсем чокнулись д*билы», «Других экспертов для России нет. А ведь где-то недалеко бегает мальчик в трусиках от танка», «Это же какими дол**ми надо быть, чтобы тогда же со "своих" комплектующих не уметь собирать "Dragon"? 😁😁😁 Выходят только петухи из дерьма», – пишут под публикацией.

Ранее мы писали о том, что Илон Маск раскритиковал российскую космическую промышленность за то, что там до сих пор пользуются кораблем «Союз», созданным в 50-ых годах прошлого века. По его словам, если бы был жив конструктор Сергей Королев, он бы назвал это безумием.

Напомним, Романенко пояснил, почему Украине не видать своих илонов масков.

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