В Росії ветеранів змусили повернути 75 тисяч рублів, які президент Володимир Путін роздав їм у квітні до Дня Перемоги

Скандал розгорівся в Амурській області, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Мова йде про ветеранів конфлікту на Даманському півострові, яких у квітні ощасливили виплатами від 50 до 75 тисяч рублів. Зараз же вони почали отримувати «листи щастя» з Пенсійного фонду з проханням повернути ці гроші.

За словами ветерана Павла Косіцина, в повідомленні йдеться про те, що рішення про виплату «було винесено помилково».

«Потрібно заповнити заяву на добровільне відшкодування зайво отриманих сум. Це, звичайно, дуже смішно і гірко», – поскаржився він журналістам.

У свою чергу в ПФР пояснили, що вони помилково зарахували учасників конфлікту 1969 року до осіб, яким передбачені виплати. У Пенсійному фонді вже вибачилися перед ветеранами. Багато з них вже повернули гроші. Тим, хто встиг витратити кошти, в ПФР склали графік повернення.

Цей прокол не залишився непоміченим у соцмережах.

«Нє, спочатку дати грошей ветеранам на честь пабєди і т д, а потім вимагати у тих же ветеранів віддати гроші на честь пабєди і сталіна - це а**й для вати навіть», – пише в телеграмі Фашик Донецький.

«Раб повинен терпіти і захоплюватися господарями», «А що не так? Путєн острів, за який вони воювали, віддав китайцям, значить, даремно вони воювали і гроші не заслужили.... треба було ще тоді програвати або здаватися в полон!», «оце наддержава, не те що загниваючий захід», «Жесть... А якщо ветеран вже їх витратив??? З пенсії будуть утримувати??? Адже будуть, сволочі», – відповідають у коментарях.

Нагадаємо, доведений до злиднів росіянин захопився Путіним за крадіжки Криму.

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