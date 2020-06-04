В РФ повторятся протесты, которые происходят в США
Как передает Politeka.net, такое мнение выразил политолог и социолог Виктор Небоженко на своей страничке в Facebook.
По его словам, смена риторики пропагандистов в РФ с Украины на США не дает никакого повода для радости властям России.
"В Кремле появилась новая мощная «страшилка» для россиян: «хотите, чтобы у нас было как Америке?». И если Украину в пропагандистском, телевизионном мире Кремля презирают как страну, которая не сумела защититься от вероломства и подлости «брата-соседа», от российской агрессии, благодаря предательству свой элиты и правительства, то бунтующую Америку, вероятно, будут жалеть, уважать и тихо радоваться", - отметил политолог.
По его словам, в РФ не совсем понимают, что происходящее в США не гражданская война, а "начало Перестройки".
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"Примерно с такой вспышки агрессии и ненависти, но более жестокой и страшной начиналась горбачевская Перестройка в СССР", - напомнил эксперт.
Политолог уверен, что сценарий США может повторить и РФ.
"Путин даже не подозревает, что и его страну ждет Перестройка -2, начало которой он случайно запустил своей конституционной реформой и попаданием в чудовищный социально-экономический кризис", - заключил он.
Ранее мы сообщали, что по всей России начались массовые протесты из-за карантина.
Восстали россияне в Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Екатеринбурге, Самаре а также Санкт-Петербурге и Москве.
Правда, россияне не выходят протестовать на улицы, а устроили цифровые митинги, поскольку скопления на улицах в период пандемии официально запрещены. Чтобы высказать свое недовольство, они использовали различные приложения с навигацией.
Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.
Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.