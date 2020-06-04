Этого уже не избежать

В РФ повторятся протесты, которые происходят в США



Как передает Politeka.net, такое мнение выразил политолог и социолог Виктор Небоженко на своей страничке в Facebook.



По его словам, смена риторики пропагандистов в РФ с Украины на США не дает никакого повода для радости властям России.

"В Кремле появилась новая мощная «страшилка» для россиян: «хотите, чтобы у нас было как Америке?». И если Украину в пропагандистском, телевизионном мире Кремля презирают как страну, которая не сумела защититься от вероломства и подлости «брата-соседа», от российской агрессии, благодаря предательству свой элиты и правительства, то бунтующую Америку, вероятно, будут жалеть, уважать и тихо радоваться", - отметил политолог.

По его словам, в РФ не совсем понимают, что происходящее в США не гражданская война, а "начало Перестройки".

"Примерно с такой вспышки агрессии и ненависти, но более жестокой и страшной начиналась горбачевская Перестройка в СССР", - напомнил эксперт.

Политолог уверен, что сценарий США может повторить и РФ.