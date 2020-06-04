В России ветеранов заставили вернуть 75 тысяч рублей, которые президент Владимир Путин раздал им в апреле ко Дню Победы

Скандал разгорелся в Амурской области, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Речь идет о ветеранах конфликта на Даманском полуострове, которых в апреле осчастливили выплатами от 50 до 75 тысяч рублей. Сейчас же они начали получать «письма счастья» из Пенсионного фонда с просьбой вернуть эти деньги.

По словам ветерана Павла Косицина, в сообщении говорится о том, что решение о выплате «было вынесено ошибочно».

«Нужно заполнить заявление на добровольное возмещение излишне полученных сумм. Это, конечно, очень смешно, горько и обидно», – пожаловался он журналистам.

В свою очередь в ПФР пояснили, что они по ошибке причислили участников конфликта 1969 года к лицам, которым положены выплаты. В Пенсионном фонде уже извинились перед ветеранами. Многие из них уже вернули деньги. Тем, кто успел потратить средства, в ПФР составили график возвращения.

Этот прокол не остался незамеченным в соцсетях.

«Не, сначала дать денег ветеранам в честь пабеды и т д, а потом потребовать у тех же ветеранов отдать деньги в честь пабеды и сталина - это а**й для ваты даже», – пишет в телеграмме Фашик Донецкий.

«Раб должен терпеть и восхищаться хозяевами», «А что не так? Путен остров, за который они воювали, отдал китайцам, значит, зря они воевали и деньги не заслужили.... нужно было еще тогда проигрывать или сдаваться в плен!», «вот это сверхдержава, не то что загнивающий запад», «Жесть... А если ветеран уже их истратил??? С пенсии будут удерживать??? А ведь будут, сволочи», – отвечают в комментариях.

Напомним, доведенный до нищеты россиянин восхитился Путиным из-за кражи Крыма.

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