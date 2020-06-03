Український письменник і художник Лесь Подерв'янський висловився про російське населення

За його словами, відмітними рисами росіян є понти, бажання кривдити слабких і тупа впертість.

Про це він заявив у 2018 році в інтерв'ю телеканалу ART (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

На його думку, росіяни – це "дуже дивні люди, які відрізняються від всіх інших", адже вони звеличують ті цінності, які викликають у інших народів лише негативні емоції.

"Але, до речі, в цьому немає нічого образливого, бо вони самі це декларують. Росіяни кажуть, що "ми інші, у нас особливі цінності й у нас загадкова душа". У всіх інших душа як душа, а у них – загадкова! Але, поміркувавши трохи, ми приходимо до висновку, що загадкова душа росіянам завжди підказує тільки одне – що потрібно завжди бити й ображати тих, хто менше за тебе. Іншої загадковості там немає", - заявив він.

Крім того, письменник вважає, що ще дуже важлива для жителів Російської Федерації річ – це понти, які дозволяють росіянам відчувати себе щасливими.

"Це здаватися, замість того, щоб бути. Ще б я відзначив тупу впертість. І бажання ображати слабких, тому що без цього не можна відчувати себе щасливим росіяном", - резюмував Подерв'янський в інтерв'ю.

Нагадаємо, що Подерв'янський вказав на помилку Кремля в Україні.

Як повідомляла Politeka, Подерв'янський дав майстер-клас по спілкуванню з "братніми" росіянами.

Також Politeka писала, що Лесь Подерв'янський розніс «Квартал 95» без Зеленського.