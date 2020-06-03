Украинский писатель и художник Лесь Подервянский высказался о российском населении

По его словам, отличительными чертами россин являются понты, желание обижать слабых и тупое упрямство.

Об этом он заявил в 2018 году в интервью телеканалу ART (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его мнению, россияне – это "очень странные люди, которые отличаются от всех остальных", ведь они возвеличивают те ценности, которые вызывают у других народов лишь негативные эмоции.

"Но, кстати, в этом нет ничего обидного, потому что они сами это декларируют. Россияне говорят, что "мы другие, у нас особые ценности и у нас загадочная душа". У всех остальных душа как душа, а у них – загадочная! Но поразмыслив немножко, мы приходим к выводу, что загадочная душа россиянам всегда подсказывает только одно – что нужно всегда бить и обижать тех, кто меньше тебя. Другой загадочности там нет", - заявил он.

Кроме того, писатель считает, что еще очень важная для жителей Российской Федерации вещь – это понты, которые позволяют россиянам чувствовать себя счастливыми.

"Это казаться, вместо того, чтобы быть. Еще бы я отметил тупое упрямство. И желание обижать слабых, потому что без этого нельзя чувствовать себя счастливым россиянином", - резюмировал Подервянский в интервью.

Напомним, что Подервянский указал на ошибку Кремля в Украине.

Как сообщала Politeka, Подервянский дал мастер-класс по общению с "братскими" россиянами.

Также Politeka писала, что Лесь Подервянский разнес «Квартал 95» без Зеленского.