Успішний запуск американського пілотованого космічного корабля Crew Dragon компанією Ілона Маска SpaceX спільно з NASA не дає спокою росіянам

Спочатку глава «Роскосмосу» Дмитрі Рогозін, який раніше пропонував американцям добиратися до МКС на батуті, натякнув, що російські космонавти зможуть літати американськими ракетами, а тепер ось з'явилася мадам, яка прямим текстом привласнює досягнення американської ракетно-космічної галузі Росії.

Відповідним відео на своїй сторінці в соцмережі поділився блогер Մιtαuskαs.

Шок! Так называемый космический корабль так называемого Илона Маска имеет российское происхождение!



Я сама инженер, дочь космонавта, поверьте, не всё так однозначно. Своими глазами видела говно, картон, палки, святую воду и другие российские комплектующие. Илон Маск - мошенник! pic.twitter.com/uNyrVkcLy7 — Մιtαuskαs на карантине 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) June 3, 2020

В кадрі – жінка в масці, для якої досягнення американського інженера Ілона Маска – порожній звук.

«Ну, от американці відправили в космос власну ракету. Вийшло у них. Тільки чому вони радіють – незрозуміло. Комплектуючі наші, технологія наша, і навіть космонавт-випробувач – він теж наш, полетів. І взагалі, Ілон Маск – шахрай!», – заявила героїня запису.

В коментарях її «експертність» рознесли в пух і прах.

«Як земля таких ідіоток носить 🤦🏻‍♀️», «Від людини, яка носить маску таким чином, не варто очікувати високого інтелекту», «Експерд», «Вони там зовсім чокнулись д*біли», «Інших експертів для Росії немає. А адже десь недалеко бігає хлопчик в трусиках від танка», «Це ж якими дол**мі треба бути, щоб тоді ж зі "своїх" комплектуючих не вміти збирати "Dragon"? 😁😁😁 Виходять тільки півні з лайна», – пишуть під публікацією.

Раніше ми писали про те, що Ілон Маск розкритикував российску космічну промисловість за те, що там досі користуються кораблем «Союз», створеним у 50-их роках минулого століття. За його словами, якщо б був живий конструктор Сергій Корольов, він би назвав це безумством.

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