Сирійці не приховують свого ставлення до миротворців із Росії

Російські «визволителі» в Сирії зазнали чергового приниження

Угруповання військ Росії хотіло розгорнути опорний пункт в сільській місцевості Деріка в сирійській провінції Камишли, проте змушена була піти, спіймавши облизня.

Про це повідомляється в телеграм-каналі «Військовий Інформатор».

За інформацією автора, у вище згаданій місцевості були помічена колона російських військ, що складалася з бронеавтомобілів «Тигр», «Рись», «Тайфун-До», а також вантажних Урал-4320 і КамАЗ з встановленим ЗУ-23-2 і декількох БТР-80.

Приїхавши в село, росіяни намагалися домовитися з місцевим населенням, курдами, про опорний пункт. Однак люди не захотіли бачити у себе військову базу, після чого колона повернулася знову в Камишли.

Раніше ми писали про те, що на трасі M-4 у провінції Ідліб місцеві жителі закидали російських військових камінням. Відповідне відео з'явилося в мережі.

На кадрах видно, як група молодих людей скидає булижники і великі камені на колону російської бронетехніки, що проїжджає під мостом.

The Russian patrol on the M-4 highway is met with stones. pic.twitter.com/4PNEafljnQ — IDLIB POST (@IdlibEn) May 28, 2020

Раніше повідомлялося, що в районі сіл місцевості Кобани (Айн-ель-Араб) місцеві жителі цілеспрямовано вишикувалися уздовж маршруту проходження російських машин, що здійснюють патруль.

Їм навіть вдалося зупинити бронемашини російської військової поліції і забратися на одну з них.

Ми також писали про те, що російські найманці в Лівії отримали такий урок, що довелося бігти з ганьбою. Турецька армія рознесла хвалену ПВК Вагнера, як Бог черепаху. І знамениті ЗРК «Панцир» (сучасна російська зброяю) турки принижували з особливим цинізмом.

Нагадаємо, Путін публічно осоромився і програв Зеленському.

Як повідомляла Politeka, у Росії зганьбилися з поздоровленням ветеранів.

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