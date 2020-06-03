Російський музичний критик і письменник Артемій Троїцький висловився про владу РФ

За його словами, росіяни будуть терпіти, протестувати, ходити на мітинги, писати обурені пости в інтернеті, але у них немає енергії і запалу, щоб скинути владу президента Володимира Путіна.

Таку думку він озвучив 2019 року в інтерв'ю для журналістів Обозреватель.

Він пояснив, що саме через це не варто розраховувати на революції і подобу майданів в Росії, та й у самого Кремля ще достатньо внутрішніх резервів для підтримки своєї сили.

"Високі ціни на нафту не дають померти економіці, а силовики, яких підгодовує Путін – допоможуть Путіну втриматися при владі. Повністю деморалізоване російське суспільство на протести не вийде. У них немає сил. Воно буде терпіти далі. Як все зміниться? Влада РФ просто згниє живцем. Путінський режим буде смердіти довго і дуже неприємно, але рано чи пізно просто закінчиться", – вважає він.

На думку Троїцького, до того часу Путін не залишить своє крісло і не варто очікувати його відходу до наступних президентських виборів 2024-го року. Існує безліч механізмів його подальшого управління.

"Це зміни до Конституції, введення якихось нових постів, союзна держава з Лукашенком. У фізичному плані він у повному порядку. Може бути якась рокіровочка, але не така, як була з Медведєвим, а більше схожа на те, що зробив в Казахстані Назарбаєв", – допустив музикант.

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