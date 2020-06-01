Прес-секретаря «військового командування ДНР» Едуарда Басуріна побили на святкуванні дня народження одного з «полковників республіки»

Про інцидент, що стався ще кілька місяців тому, розповів у своєму блозі Фашик Донецький.

За його словами, «полковнику» стукнуло 55 років, і з цього приводу в ресторані зібралися понад 50 «офіцерів ДНР», а також чотири російських куратора. З'явився туди з подарунком і Басурін.

«А тепер про прекрасне, про те, як басуріну настукав по куполу не хто-небудь, а справжній російський. Це був досить молодий хлопець, який для прикриття використовує «паспорт» динири з лівими піб, типу місцевий шахтар і таке інше», – пише блогер.

З'ясувалося, що йому не сподобався костюм Басуріна з погонами «полковника ДНР». Неабияк прийнявши на груди, він почав розпитувати у спікера, за які заслуги той обзавівся таким званням. Той же у свою чергу почав розповідати про свої військові «подвиги», як проливав кров за «республіку».

«Тільки це басурін зробив дарма, бо іхтамнєт чудово знав про те, де «воював» едік і як він ховався від найменших звуків бою з такими ж, як він, «воїнами». Епічності ситуації додав той факт, що серед запрошених «офіцерів» динири були ті, хто бачив рембу басуріна в бою і підтвердив слова іхтамнєта», – іронізує автор.

У результаті перепалка між найманцем і Басуріним переросла в запрошення «вийти поговорити», де останній незабаром отримав кулаком у вухо від «руського брата».

«У результаті едік пролетів по столу, як літаюча тарілка над Донецьком з н**рами в лосинах на борту, і навіть пішов на таран тарілок і склянок — розбив своїм російськомовним тілом все те, що заважало польоту динирійського космонавта», – пише Фашик.

На цьому він не упокоївся і знову кинувся з'ясовувати ставлення з бойовиком, проте потім виявилося, що той пройшов всі найгарячіші точки в Росії. Тому слів не добирав і між іншим згадав, що таких, як Басурин, на Кавказі розстрілював за малодушність.

Продовжити розбирання завадили росіянину приятелі, які тримали його за руки. Басурин ж, наляканий і принижений, через 15 хвилин ретирувався з ресторану, пославшись на «зайнятість». Росіянин же ще довго кричав, що "віслюкам роздали погони, армія клоунів ряджених".

Проте він встиг викликати «міліцію», які після з'ясування всіх обставин склали акт, а потім відправили задираку назад в Росію, щоб він наступного разу не довів справу до кінця.

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