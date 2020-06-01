Прес-секретаря «військового командування ДНР» Едуарда Басуріна побили на святкуванні дня народження одного з «полковників республіки»
Про інцидент, що стався ще кілька місяців тому, розповів у своєму блозі Фашик Донецький.
За його словами, «полковнику» стукнуло 55 років, і з цього приводу в ресторані зібралися понад 50 «офіцерів ДНР», а також чотири російських куратора. З'явився туди з подарунком і Басурін.
«А тепер про прекрасне, про те, як басуріну настукав по куполу не хто-небудь, а справжній російський. Це був досить молодий хлопець, який для прикриття використовує «паспорт» динири з лівими піб, типу місцевий шахтар і таке інше», – пише блогер.
Колишній чоловік Лорак розкрив скандальні подробиці бурхливої молодості зірки: "Ані така жінка, якій..."
Бунт спалахнув на українському кордоні, люди перевертають машини: деталі і кадри конфлікту
"Наче з дурдому вийшов": Кошовий з "Квартал 95" приголомшив одкровенням про сімейне життя
В ПриватБанку почали блокування рахунків, грошей не зняти: "клієнт повинен..."
З'ясувалося, що йому не сподобався костюм Басуріна з погонами «полковника ДНР». Неабияк прийнявши на груди, він почав розпитувати у спікера, за які заслуги той обзавівся таким званням. Той же у свою чергу почав розповідати про свої військові «подвиги», як проливав кров за «республіку».
«Тільки це басурін зробив дарма, бо іхтамнєт чудово знав про те, де «воював» едік і як він ховався від найменших звуків бою з такими ж, як він, «воїнами». Епічності ситуації додав той факт, що серед запрошених «офіцерів» динири були ті, хто бачив рембу басуріна в бою і підтвердив слова іхтамнєта», – іронізує автор.
У результаті перепалка між найманцем і Басуріним переросла в запрошення «вийти поговорити», де останній незабаром отримав кулаком у вухо від «руського брата».
«У результаті едік пролетів по столу, як літаюча тарілка над Донецьком з н**рами в лосинах на борту, і навіть пішов на таран тарілок і склянок — розбив своїм російськомовним тілом все те, що заважало польоту динирійського космонавта», – пише Фашик.
На цьому він не упокоївся і знову кинувся з'ясовувати ставлення з бойовиком, проте потім виявилося, що той пройшов всі найгарячіші точки в Росії. Тому слів не добирав і між іншим згадав, що таких, як Басурин, на Кавказі розстрілював за малодушність.
Продовжити розбирання завадили росіянину приятелі, які тримали його за руки. Басурин ж, наляканий і принижений, через 15 хвилин ретирувався з ресторану, пославшись на «зайнятість». Росіянин же ще довго кричав, що "віслюкам роздали погони, армія клоунів ряджених".
Проте він встиг викликати «міліцію», які після з'ясування всіх обставин склали акт, а потім відправили задираку назад в Росію, щоб він наступного разу не довів справу до кінця.
Нагадаємо, російські лікарі обурені відсутністю "премій" за Донбас.
Як повідомляла Politeka, "російський світ" перетворив Луганськ у другий Чорнобиль: страхітливі кадри
Також Politeka писала, що у РФ раптово визнали "ЛНР" частиною України: що повідомляють канали пропагандистів.