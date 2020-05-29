Співачка Ірина Федишин висловилася про гастролі колег в РФ

Свою думку вона висловила в чаті з українцями, який проводив "Главред" у 2018 році.



За її словами, артисти ні в якому разі не повинні залишатися поза політика особливо зараз, коли в країні склалася така ситуація.

"Я думаю, що артист повинен заявляти свою громадянську позицію. Тому що артист — це громадянин держави. Тим більше, коли наша країна опинилася в стані війни, залишати в стороні — просто неправильно. Артист — це народна професія. Він співає для людей. А виходи до людей і фальшивити їм — це не правильно, не щиро, так не повинно бути", - зазначила співачка.

Крім того, вона впевнена, що українські артисти, які виступають в РФ повинні понести покарання.

"На мій погляд, карати таких (тих, хто їздить у РФ - ред.) артистів все-таки потрібно. Але як — треба добре подумати. Як мінімум, напевно, треба штрафувати на гонорар, зароблений там", - зазначила Федишин.

Раніше актор Богдан Бенюк запропонував свій варіант покарання для гастролерів в РФ.

"Потрібно забрати звання народних артистів не тільки у тих, хто зараз воює проти нас, це однозначний питання, тут навіть говорити не про що, але і звання Героїв і народних артистів, які були видані при Януковичі, переглянути, кому вони видавалися", - зазначив Бенюк.

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