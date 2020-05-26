Украинский актер Богдан Бенюк сделал жесткое заявление о Конституции Украины и главной ценности украинцев По его мнению, украинцы находятся на пути уважения к Конституции, но этого мало, а каждый, кто приходит к власти, пытается подчинить себе Конституцию. Таким мнением он поделился 2016 года в интервью "Радіо Свободі".

"Мне кажется, что мы еще находимся на этаком пути уважения к Конституции. Украинцы не умеют жить с Конституцией, не умеют с ней дружить и не умеют с ней обращаться нормально. Нам кажется, что мы выше ее, у нас больше ума, чем у Конституции. И каждый, кто приходит в высокие эшелоны власти, старается Конституцию подчинить себе. Думаю, что это абсолютно неверно", – заявил Бенюк.

По его мнению, нужно попробовать жить по образцу Конституции, принятой в 1996 году.

"Конституция – это своеобразный порядок существования нации. Поэтому, мне кажется, мы на пути познания Конституции", – сказал Бенюк.

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