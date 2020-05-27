Народный артист Украины Богдан Бенюк заявил, что раскол с Россией должен был произойти

По его словам, раскол неправдивого родства Украины и России рано или поздно должен был произойти. Поэтому и был необходим Майдан, независимо от последующего развития событий.

Таким мнением 2018 года он поделился в одном из интервью для украинского телеканала 112 Украина.

"Рано или поздно с Россией должно было произойти разграничение. Потому что все время нам говорили, что мы невероятно близки, родные сестры и братья, чуть ли не сиамские братья, которых разрезали, у меня же абсолютно другое ощущение было", - заявил артист.

Он добавил, что у него всегда было ощущение, якобы все эти призывы лишь ложь и раскол между Украиной и Россией должен был произойти.

"Я понимал, что эта неправда должна была когда-то получить раскол. И он случился теперь", - отметил он.

Ранее, Богдан Бенюк сделал жесткое заявление о Конституции Украины и главной ценности украинцев.

По его мнению, украинцы находятся на пути уважения к Конституции, но этого мало, а каждый, кто приходит к власти, пытается подчинить себе Конституцию.

"Мне кажется, что мы еще находимся на этаком пути уважения к Конституции. Украинцы не умеют жить с Конституцией, не умеют с ней дружить и не умеют с ней обращаться нормально. Нам кажется, что мы выше ее, у нас больше ума, чем у Конституции. И каждый, кто приходит в высокие эшелоны власти, старается Конституцию подчинить себе. Думаю, что это абсолютно неверно", – заявил Бенюк.

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