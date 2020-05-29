Певица Ирина Федишин высказалась о гастролях коллег в РФ

Свое мнение она выразила в чате с украинцами, который проводил "Главред" в 2018 году.



По ее словам, артисты ни в коем случае не должны оставаться вне политика особенно сейчас, когда в стране сложилась такая ситуация.

"Я думаю, что артист должен заявлять свою гражданскую позицию. Потому что артист — это гражданин государства. Тем более, когда наша страна оказалась в состоянии войны, оставлять в стороне — просто неправильно. Артист — это народная профессия. Он поет для людей. А выходы к людям и фальшивить им — это не правильно, не искренне, так не должно быть", - отметила певица.

Кроме того, она уверена, что украинские артисты, которые выступают в РФ должны понести наказание.

"На мой взгляд, наказывать таких (тех, кто ездят в РФ - ред.) артистов все-таки нужно. Но как — надо хорошо подумать. Как минимум, наверное, надо штрафовать на гонорар, заработанный там", - отметила Федишин.

Ранее актер Богдан Бенюк предложил свой вариант наказания для гастролеров в РФ.

"Нужно забрать звания народных артистов не только у тех, кто сейчас воюет против нас, это однозначный вопрос, здесь даже говорить не о чем, но и звания Героев и народных артистов, которые были выданы при Януковиче, пересмотреть, кому они выдавались", - отметил Бенюк.

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