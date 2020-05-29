Влада самопроголошеної "ЛНР" згодні зняти введений раніше режим підвищеної бойової готовності

Таку заяву зробив представник Луганська на переговорах у Мінську Владислав Дейнего, передає "Діалог".



Однак він висунув умову Україні, при якому в "ЛНР" можуть "відсунути лінію дотику".

За його словами, це стане можливим тільки після того, як у Києві приймуть пакет додаткових заходів, що забезпечують дотримання режиму припинення вогню в Донбасі.

"Режим повної бойової готовності — це сьогодні стабілізуючий фактор, який в відсутність дієвих додаткових заходів за забезпеченням сталого режиму припинення вогню дозволяє стримувати агресію збройних формувань України", - заявив він.

Варто відзначити, що раніше ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник пообіцяв президентові України Володимиру Зеленському "відсунути лінію дотику" в у разі продовження з сторони ВСУ "обстрілу цивільної інфраструктури республіки".

Раніше військовий оглядач Михайло Жирохов пояснив, що активізація бойовиків на Донбасі є лише "інформаційною бульбашкою". За його словами, настання чекати не варто, оскільки озброєні формування "Л/ДНР" - це тільки "м'ясо", у них немає ні служби мобілізації, ні резервістів.

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