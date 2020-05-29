Власти самопровозглашенной "ЛНР" согласны снять введенный ранее режим повышенной боевой готовности

Такое заявление сделал представитель Луганска на переговорах в Минске Владислав Дейнего, передает "Диалог".



В то же время он выдвинул условие Украине, при котором в "ЛНР" могут "отодвинуть линию соприкосновения".

По его словам, это станет возможным только после того, как в Киеве примут пакет дополнительных мер, обеспечивающих соблюдение режима прекращения огня в Донбассе.

"Режим полной боевой готовности — это сегодня стабилизирующий фактор, который в отсутствии действенных дополнительных мер по обеспечению устойчивого режима прекращения огня позволяет сдерживать агрессию вооруженных формирований Украины", - заявил он.

Стоить отметить, что ранее главарь "ЛНР" Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны ВСУ "обстрелов гражданской инфраструктуры республики".

Ранее военный обозреватель Михаил Жирохов объяснил, что активизация боевиков на Донбассе является лишь "информационным пузырем". По его словам, наступления ждать не стоит, так как вооруженные формирования "Л/ДНР" - это только "мясо", у них нет ни службы мобилизации, ни резервистов.

Напомним, украинцы из своего кармана заплатят за "Вечерний квартал" и "экстрасенсов" для ОРДЛО.

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