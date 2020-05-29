Російський поет Дмитро Биков, відомий своїми критичними висловлюваннями про РФ, описав кінець режиму Володимира Путіна

За його словами, кінець режиму президента Росії Володимира Путіна покладе революція або війна. Мирне завершення його правління не буде можливим саме за встановленою ним диктатури.

Таку думку 2019 року він висловив російський поет Дмитро Биков у статті для Співрозмовника.

Він нагадав, що Путін тримається за владу вже цілих 20 років. Адже 9 серпня 1999 року тодішній президент Росії Борис Єльцин привів його в політику, призначивши прем'єром.

"Підсумок путінського правління буде підводитися не зараз – тоді у нас буде набагато більше інформації, оскільки Путін буде зміщений або в результаті революції, або в результаті розв'язаної ним війни. Мирних сценаріїв він – або його силове оточення – практично не залишає, хоча сильний російський Бог. Ось тоді – підозрюю, що не раніше 2024 року – можна буде розставляти крапки над П. Але вже сьогодні цілком очевидні як беззастережно погані, так і беззастережно прекрасні підсумки путінського правління", – пише Биків.

Поганими підсумками епохи Путіна, вважає він, є те, що Росія витратила 20 років не на поступальний розвиток, а на відкат назад. Крім того, вона багато в чому реставрувала дорадянський монархізм, дорадянський націоналізм і дорадянську державну релігійність, а замість наукового, культурного і соціального прориву побачила суттєву деградацію, яка торкнулась майже всіх сфер її життя.

"Все це проекція особистості Путіна, відззеркалювання його рис, неминуче при авторитарному правлінні – як колективна параноя при Сталіні або колективний сонний маразм за Брежнєва", – зазначає поет.

Разом з тим, він відзначив і позитивні зміни, які відбулися при Путіні. Биков вважає, що в російському суспільстві з'явилися зародки протестного руху, в якому бере участь вже нове покоління.

"До плюсів відніс би я і остаточне скидання масок, тобто викриття російської ідеї – відстрочене, половинчасте, але все ж наочне формування російського фашизму, його репресивної програми, ідеології, міжнародної стратегії", – резюмував Биків.

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