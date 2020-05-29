Российский поэт Дмитрий Быков, известный своими критическими высказываниями о РФ, описал конец режима Владимира Путина
По его словам, конец режиму президента России Владимира Путина положит революция или война. Мирное завершение его правления не будет возможным именно из-за установленной им диктатуры.
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Такое мнение 2019 года он выразил российский поэт Дмитрий Быков в статье для Собеседника.
Он напомнил, что Путин держится за власть уже целых 20 лет. Ведь 9 августа 1999 года тогдашний президент России Борис Ельцин привел его в политику, назначив премьером.
"Итог путинскому правлению будет подводиться не сейчас – тогда у нас будет гораздо больше информации, поскольку Путин будет смещен либо в результате революции, либо в результате развязанной им войны. Мирных сценариев он – или его силовое окружение – практически не оставляет, хотя силен русский Бог. Вот тогда – подозреваю, что не раньше 2024 года – можно будет расставлять точки над П. Но уже сегодня вполне очевидны как безоговорочно плохие, так и безоговорочно прекрасные итоги путинского правления", – пишет Быков.
Плохими итогами эпохи Путина, считает он, является то, что Россия потратила 20 лет не на поступательное развитие, а на откат назад. Кроме того, она во многом реставрировала досоветский монархизм, досоветский национализм и досоветскую государственную религиозность, а вместо научного, культурного и социального прорыва увидела существенную деградацию, затронувшую почти все сферы ее жизни.
"Все это проекция личности Путина, отзеркаливание его черт, неизбежное при авторитарном правлении – как коллективная паранойя при Сталине или коллективный сонный маразм при Брежневе", – отмечает поэт.
Вместе с тем, он отметил и положительные изменения, которые произошли при Путине. Быков полагает, что в российском обществе появились зародыши протестного движения, в котором участвует уже новое поколение.
"К плюсам отнес бы я и окончательное сбрасывание масок, то есть разоблачение русской идеи – отсроченное, половинчатое, но все же наглядное формирование русского фашизма, его репрессивной программы, идеологии, международной стратегии", – резюмировал Быков.
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