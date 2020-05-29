Народний артист України, актор театру і кіно Богдан Бенюк висловився про гастролі українців в РФ

Він вважає, що держава повинна переглянути не тільки список російських народних артистів України, але й тих, хто удостоївся схожих звань при президенті Вікторі Януковичі.

Таку думку Бенюк озвучив 2017 року в інтерв'ю для видання Оглядач.

"Потрібно забрати звання народних артистів не тільки у тих, хто зараз воює проти нас, це однозначне питання, тут навіть говорити немає про що, але і звання Героїв і народних артистів, які були видані при Януковичі, переглянути, кому вони видавалися", - зазначив Бенюк.

Що ж стосується українських народних артистів, гастролюючих сьогодні на території країни-агресора, на думку актора, в першу чергу інтерес до їх діяльності також повинні проявляти президент і Служба безпеки України.

"Українці, які гастролюють в РФ, прекрасно розуміють, що вони роблять, і що з цього вийде. Народ України повинен розуміти, що на концерти таких артистів не потрібно ходити, не потрібно запрошувати їх нікуди, і таким чином показати своє ставлення до того, що ці артисти роблять" - заявив актор.

Він також додав, що з дитинства привчають дітей до норм поведінки, яких людина повинна дотримуватися - і артисти не виняток.

"Повинна бути точна орієнтація, що потрібно робити так або так. Не дарма ж ми дітей з дитинства вчимо нормам поведінки, якоїсь позиції, це є у всіх країнах. Якщо буде норма поведінки, що ти не можеш бути зрадником цієї країни - це ж нормальна річ. Тут же немає нічого дивного", - підсумував він.

Нагадаємо, що Бенюк розповів, чому стався розкол у відносинах Росії та України

Як повідомляла Politeka, Бенюк вказав українцям на політичний промах

Також Politeka писала, що Макаревич підколов Путіна за "любов" до Донбасу.