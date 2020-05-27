Народний артист України Богдан Бенюк заявив, що розкол з Росією повинен був відбутися

За його словами, розкол неправдивого споріднення України і Росії рано чи пізно повинен був відбутися. Тому і був потрібен Майдан, незалежно від подальшого розвитку подій.

Такою думкою 2018 року він поділився в одному з інтерв'ю для українського телеканалу 112 Україна.

"Рано чи пізно з Росією повинно було відбутися розмежування. Тому що весь час нам казали, що ми неймовірно близькі, рідні сестри і брати, чи не сіамські брати, яких розрізали, у мене ж абсолютно інше відчуття було", - заявив артист.

Він додав, що у нього завжди було відчуття, нібито всі ці заклики лише брехня і розкол між Україною і Росією повинен був відбутися.

"Я розумів, що ця неправда повинна була отримати розкол. І він стався тепер", - зазначив він.

Раніше, Богдан Бенюк зробив жорстку заяву про Конституцію України та головну цінність українців.

На його думку, українці знаходяться на шляху поваги до Конституції, але цього мало, а кожен, хто приходить до влади, намагається підпорядкувати собі Конституцію.

"Мені здається, що ми ще знаходимося на такому шляху поваги до Конституції. Українці не вміють жити за Конституцією, не вміють з нею дружити і не вміють з нею поводитись нормально. Нам здається, що ми вище її, у нас більше розуму, ніж у Конституції. І кожен, хто приходить у вищі ешелони влади, намагається Конституцію підпорядкувати собі. Думаю, що це абсолютно неправильно", – заявив Бенюк.

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