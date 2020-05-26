Український актор Богдан Бенюк зробив жорстку заяву про Конституцію України та головну цінність українців На його думку, українці знаходяться на шляху поваги до Конституції, але цього мало, а кожен, хто приходить до влади, намагається підпорядкувати собі Конституцію. Такою думкою він поділився 2016 року в інтерв'ю "Радіо Свободі".

"Мені здається, що ми ще знаходимося на такому шляху поваги до Конституції. Українці не вміють жити за Конституцією, не вміють з нею дружити і не вміють з нею поводитись нормально. Нам здається, що ми вище її, у нас більше розуму, ніж у Конституції. І кожен, хто приходить у вищі ешелони влади, намагається Конституцію підпорядкувати собі. Думаю, що це абсолютно неправильно", – заявив Бенюк.

На його думку, потрібно спробувати жити за зразком Конституції, прийнятій в 1996 році.

"Конституція – це своєрідний порядок існування нації. Тому, мені здається, ми на шляху пізнання Конституції", – сказав Бенюк.

Також раніше повідомлялося, що російський режисер Євген Понасенков розкритикував реалії в Росії і розкрив у що перетворилася РФ. За його словами, Росія – це не країна ефективних менеджерів, а країна феодалів, наглядачів і іноді психопатів.

"У нас ніколи особливо не думали про ціну. Росія – це не країна ефективних менеджерів, а країна феодалів, наглядачів і іноді психопатів. Я маю на увазі тих, хто дорывается до влади. І так відбувалося століттями", – зазначив Понасенков.

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