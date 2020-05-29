Народный артист Украины, актер театра и кино Богдан Бенюк высказался о гастролях украинцев в РФ

Он считает, что государство должно пересмотреть не только список российских народных артистов Украины, но и тех, кто удостоился похожих званий при президенте Викторе Януковиче.

Такое мнение Бенюк озвучил 2017 года в интервью для издания Обозреватель.

"Нужно забрать звания народных артистов не только у тех, кто сейчас воюет против нас, это однозначный вопрос, здесь даже говорить не о чем, но и звания Героев и народных артистов, которые были выданы при Януковиче, пересмотреть, кому они выдавались", - отметил Бенюк.

Что же касается украинских народных артистов, гастролирующих сегодня на территории страны-агрессора, по мнению актера, в первую очередь интерес к их деятельности также должны проявлять президент и Служба безопасности Украины.

"Украинцы, гастролирующие в РФ, прекрасно понимают, что они делают, и что из этого получится. Народ Украины тоже должен понимать, что на концерты таких артистов не нужно ходить, не нужно приглашать их никуда, и таким образом показать свое отношение к тому, что эти артисты делают", - заявил актер.

Он также добавил, что с детства детей приучают к нормам поведения, которые человек должен придерживаться - и артисты не исключение.

"Должна быть точная ориентации, что нужно делать так или вот так. Не зря же мы детей с детства учим нормам поведения, какой-то позиции, это есть во всех странах. Если будет норма поведения, что ты не можешь быть предателем этой страны - это же нормальная вещь. Здесь же нет ничего удивительного", - подытожил он.

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