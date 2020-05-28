Відразу після перетину КПВВ всі, хто в'їжджає в «ДНР», будуть потрапляти на територію, позначену як «Росія»

Вся справа в тому, що бойовики вирішили встановити на пунктах пропуску через лінію розмежування чотири стели з написом «Росія», а повідомив про плани в своєму телеграм-каналі Олексій Акутін з «міністерства інформації ДНР», опублікувавши відповідне фото.

«З достовірних джерел стало відомо, що на КПВВ Октябрь і Майорск йде заливка фундаменту під стелу «Росія». Думаю, що подібне відбувається в Оленівці та Олександрівці. Тепер, коли відкриються кордони, людей, які приїжджають з України, буде зустрічати Росія», – йдеться у підписі до світлини.

Раніше ми розповідали про те, що донецький журналіст Володимир Корнілов в ефірі ток-шоу пропагандиста Володимира Соловйова звинуватив Україну в тому, що 26 травня 2014 року вона почала війну на Донбасі, відкривши вогонь по «своїм громадянам». При цьому він ні слова не сказав про десятки тисяч біженців і розгул бойовиків Стрєлкова-Гіркіна в Слов'янську.

Більш того, Корнілов пригрозив, що «ДНР» і «ЛНР» будуть розширені до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей незважаючи на те, що там розташовані непідконтрольні окупантам населені пункти.

Ми також повідомляли, що бойовики тільки за минулу добу сім разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників у зоні ООС. Вони застосували заборонене мінськими угодами крупнокаліберне озброєння, якого в принципі не повинно було бути на лінії розмежування.

Нагадаємо, окупанти готують готують масштабну акцію проти України в Донецьку.

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