Сразу после пересечения КПВВ все, кто въезжает в «ДНР», будут попадать на территорию, обозначенную как «Россия»

Все дело в том, что боевики решили установить на пунктах пропуска через линию разграничения четыре стелы с надписью «Россия», а сообщил о планах в своем телеграмм-канале Алексей Акутин из «министерства информации ДНР», опубликовав соответствующее фото.

«Из достоверных источников стало известно, что на КПВВ Октябрь и Майорск идет заливка фундамента под стелу «Россия». Думаю, что подобное также происходит в Еленовке и Александровке. Теперь, когда откроются границы, приезжающих из Украины будет встречать Россия», – говорится в подписи к снимку.

Ранее мы рассказывали о том, то донецкий журналист Владимир Корнилов в эфире ток-шоу пропагандиста Владимира Соловьева обвинил Украину в том, что 26 мая 2014 года она начала войну на Донбассе, открыв огонь по «своим гражданам». При этом он ни слова не сказал о десятках тысяч беженцев и разгулу боевиков Стрелкова-Гиркина в Славянске.

Более того, Корнилов пригрозил, что «ДНР» и «ЛНР» будут расширенны до административных границ Донецкой и Луганской областей несмотря на то, что там находятся неподконтрольные оккупантам населенные пункты.

Мы также сообщали, что боевики только за прошлые сутки семь раз открывали огонь по позициям украинских защитников в зоне ООС. Они применили запрещенное минскими соглашениями крупнокалиберное вооружение, которого в принципе не должно было быть на линии разграничения.

Напоним, оккупанты готовят готовят масштабную акцию против Украины в Донецке.

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