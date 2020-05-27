Довго засиджуватися в "ДНР" ватажок бойовиків не планує

Ватажок «ДНР» Денис Пушилін не збирається старіти в невизнаній республіці, подбавши про запасний аеродром

Завзятий вболівальник за «незалежний Донбас» володіє нерухомістю і бізнесом у Росії, передає Politeka.net з посиланням на інформацію у росСМИ.

Як відомо, представники контактної групи України в ході чергової зустрічі з представниками окупаційної влади "ДНР" і "ЛНР" у рамках ТКГ продемонстрували російські паспорти цих самих «політиків» цих самих «процвітаючих республік».

22 травня в ефірі пропагандистської програми «60 хвилин» Пушилін підтвердив російське громадянство. Крім того, аналогічні паспорти й у «глави» «МЗС ДНР» Наталії Ніканорової, а також у Владислава Дейнеги, її колеги з «ЛНР».

«Ми не приховуємо, а пишаємося тим, що зараз у жителів ДНР і ЛНР, завдяки гуманітарним крокам з боку Росії, є можливість заповнити відібрані Україною права. Так, у нас є російські паспорти. Ми їх отримуємо за програмою, запущеною в 2019 році», – заявив Пушилин.

Більш того, з'ясувалося, що, крім паспорта, у Пушилина і російська прописка. Він зареєструвався за адресою: Ленінградська обл., Виборзький р-н, селище Первомайське, вул. Радянська 13А кв. 63. Тут він, мабуть будує або тільки планує побудувати будинок.

Найцікавіше, що за цією ж адресою зареєстрована і Ніконорова. Саме ця квартира вказана в документах на елітний Mercedes-Benz.

Як відомо, офіційно Пушилін одружений вже 10 років і разом з дружиною Іриною він виховує 10-річну доньку. Що робить їх російській квартирі глава «МЗС ДНР», історія замовчує.

Виходить, що поки жителі ОРДЛО тягнуть жалюгідне існування, їх керівництво живе на широку ногу, однак при перших же заворушеннях негайно втече подалі зі «звільнених» республік і розсіється по всій Росії.

Нагадаємо, окупанти взяли в оточення пів Донецька, тривожні дані розвідки.

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