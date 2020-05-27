Долго засиживаться в "ДНР" главарь боевиков не планирует

Главарь «ДНР» Денис Пушилин не собирается стареть в непризнанной республике, позаботившись о запасном аэродроме

Рьяный радетель за «независимый Донбасс» владеет недвижимостью и бизнесом в России, передает Politeka.net со ссылкой на информацию в росСМИ.

Как известно, представители контактной группы Украины в ходе очередной встречи с представителями оккупационных властей "ДНР" и "ЛНР" в рамках ТКГ продемонстрировали российские паспорта этих самых «политиков» этих самых «процветающих республик».

22 мая в эфире пропагандистской программы «60 минут» Пушилин подтвердил российское гражданство. Кроме того, аналогичные паспорта и у «главы» «МИД ДНР» Натальи Никаноровой, а также у Владислава Дейнего, ее коллеги из «ЛНР».

«Мы не скрываем, а гордимся тем, что сейчас у жителей ДНР и ЛНР, благодаря гуманитарным шагам со стороны России, есть возможность восполнить отобранные Украиной права. Да, у нас есть российские паспорта. Мы их получаем по программе, запущенной в 2019 году», – заявил Пушилин.

Более того, выяснилось, что, кроме паспорта, у Пушилина и российская прописка. Он зарегистрировался по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, поселок Первомайское, ул. Советская 13А кв. 63. Тут он, видимо строит или только планирует построить дом.

Самое интересное, что по этому же адресу зарегистрирована и Никонорова. Именно эта квартира указана в документах на элитный Mercedes-Benz.

Как известно, официально Пушилин женат уже 10 лет и вместе с женой Ириной он воспитывает 10-летнюю дочь. Что делает в их российской квартире глава «МИД ДНР», история умалчивает.

Выходит, что пока жители ОРДЛО влачит жалкое существование, их руководство живет на широкую ногу, однако при первых же волнениях немедленно сбежит подальше из «освобожденных» республик и рассредоточится по всей России.

Напомним, оккупанты взяли в оцепление пол Донецка, тревожные данные разведки.

Как сообщала Politeka, "русский мир" превратил Луганск во второй Чернобыль: пугающие кадры

Также Politeka писала, что в РФ внезапно признали "ЛНР" частью Украины: что сообщают каналы пропагандистов.