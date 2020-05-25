Російський режисер Олексій Герман-молодший заявив, що не хоче їздити в Україну, тому що йому "огидно"

За його словами, в українців були нібито "неправильні" герої. Цю думку він висловив 2018 року в блозі для "Ехо Москви".

Йому не сподобалося, що в Україні не поважають Жукова, а героями називають Бандеру і Шухевича. Він стверджує, що з України почалася розбіжність Росії та України в різні боки, адже гидко, коли в країні нібито не ті герої.

"Як б я їздив в країну, у якій герої Бандера, Шухевич і так далі, не хочу. Мені це огидно. І ніякої справи з людьми, яким це подобається, я ніколи мати не буду, тому що у мене з України, у мене своє… Ну, не хочу залазити в це питання. Тому, на жаль, так. Потім як почне, сподіваюся, збиратися. Звичайно, це такий історичний…", - заявив Герман-молодший.

За його словами, саме Україна розділила росіян, зокрема інтелігенцію РФ, адже багато хто з російських артистів і діячів виступили на стороні України в конфлікті з Росією.

"Я не проти моралі і моральності. Я за мораль і моральність. Ну, просто як би я це не конвертую ні в що. Але, дійсно, це переломний час, це час, безумовно, на жаль… Ми не згодні через політику, це правда. Ключовою точкою була Україна, я от чесно скажу. І ось з України, мені здається (ось те, що я бачу по компаніям), почалося розходження у різні сторони. І нічого в цьому поганого немає. Розумієте? Ось хтось підтримує, їздить і так далі", - пояснив він.