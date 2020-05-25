Российский режиссер Алексей Герман-младший заявил, что не хочет ездить в Украину, потому что ему "противно"

По его словам, у украинцев якобы "неправильные" герои. Это мнение он высказал 2018 года в блоге для "Эхо Москвы".

Ему не понравилось, что в Украине не уважают Жукова, а героями называют Бандеру и Шухевича. Он утверждает, что с Украины началось расхождение России и Украины в разные стороны, ведь противно, когда в стране якобы не те герои.

"Я как бы ездить в страну, у которой герои Бандера, Шухевич и так далее, не хочу. Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду, потому что у меня с Украины, у меня свое… Ну, не хочу залезать в этот вопрос. Поэтому, к сожалению, так. Потом как-то начнет, надеюсь, собираться. Конечно, это такой исторический…" - заявил Герман-младший.

По его словам, именно Украина разделила россиян, в частности интеллигенцию РФ, ведь многие из российских артистов и деятелей выступили на стороне Украины в конфликте с Россией.

"Я не против морали и нравственности. Я за мораль и нравственность. Ну, просто как бы я это не конвертирую ни во что. Но, действительно, это время переломное, это время, безусловно, к сожалению… Мы все не согласны из-за политики, это правда. Ключевой точкой была Украина, я вот честно скажу. И вот с Украины, мне кажется (вот то, что я вижу по компаниям), началось расхождение в разные стороны. И ничего в этом дурного нет. Понимаете? Вот кто-то поддерживает, ездит и так далее", - объяснил он.