Российский режиссер Алексей Герман-младший сделал неожиданное заявление об Украине

Так, он заявил, что в Украине есть "определенный культурный геноцид Восточной Украины".

По его словам, его раздражают посты в соцсетях об убитых террористах. Об этом он рассказал в эфире Эхо Москвы.

"Меня сейчас проклянут, наверное, радиослушатели многие, но я искренне, глубоко убежден, ведь есть определенный геноцид культурный Восточной Украины. Вот ничего не могу с собой сделать. Я демократ", - сказал он.

При этом он затронул тему войны на Донбассе, упрекнув украинцев. Кроме того, он вступился за боевиков на Донбассе, обвинив Украину в расколе.

"Да, очень много раскола идет по линии Украины. Потому что когда, знаете, я в Фейсбуке у моих украинских знакомых читаю: "А, хорошо, попались! Сожгли! Чтобы этих сепаров…" Да? У меня… Ну как? Если бы… Я бы дал им за это в морду. Понимаете?", - отметил режиссер.

Кроме того, он неожиданно вспомнил о своих украинских корнях, заявив, что счастлив из-за того, что его дедушка не дожил до этих дней.

"Знаете, у меня семья из Украины. У меня дедушка из Украины, бабушка из Украины, мама из Украины. И представить себе мой дедушка, замечательный писатель борщаговский, интеллигентнейший человек, который, простите меня, пожалуйста, занимался все последние годы восстановлением имен репрессированных и делал это фактически до самой смерти, и был космополитом, и так далее, и так далее… Понимаете? Вот он… Слава богу, он не дожил. Понимаете?" - объяснил Герман.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

Как сообщала Politeka, Маршал напугал мир военной мощью России.

Также Politeka писала, что Лесь Подервянский разнес «Квартал 95» без Зеленского.