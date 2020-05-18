Российский режиссер Алексей Герман-младший сделал неожиданное заявление об Украине
Так, он заявил, что в Украине есть "определенный культурный геноцид Восточной Украины".
По его словам, его раздражают посты в соцсетях об убитых террористах. Об этом он рассказал в эфире Эхо Москвы.
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"Меня сейчас проклянут, наверное, радиослушатели многие, но я искренне, глубоко убежден, ведь есть определенный геноцид культурный Восточной Украины. Вот ничего не могу с собой сделать. Я демократ", - сказал он.
При этом он затронул тему войны на Донбассе, упрекнув украинцев. Кроме того, он вступился за боевиков на Донбассе, обвинив Украину в расколе.
"Да, очень много раскола идет по линии Украины. Потому что когда, знаете, я в Фейсбуке у моих украинских знакомых читаю: "А, хорошо, попались! Сожгли! Чтобы этих сепаров…" Да? У меня… Ну как? Если бы… Я бы дал им за это в морду. Понимаете?", - отметил режиссер.
Кроме того, он неожиданно вспомнил о своих украинских корнях, заявив, что счастлив из-за того, что его дедушка не дожил до этих дней.
"Знаете, у меня семья из Украины. У меня дедушка из Украины, бабушка из Украины, мама из Украины. И представить себе мой дедушка, замечательный писатель борщаговский, интеллигентнейший человек, который, простите меня, пожалуйста, занимался все последние годы восстановлением имен репрессированных и делал это фактически до самой смерти, и был космополитом, и так далее, и так далее… Понимаете? Вот он… Слава богу, он не дожил. Понимаете?" - объяснил Герман.
Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».
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