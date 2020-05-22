Чеченський політичний діяч 1990-х років Джохар Дудаєв описав український народ



Уривок із книги “Атака Ічкерійського Вовка”. Нариси політичної історії України" наводить slovech.co.



"Найбільша помилка це знехтувати українцями. Порахувати українців слабкими. Образити українців. Ніколи не кривдьте українців. Українці ніколи не бувають такі слабкі, як вам здається.

Не дай Всемогутній Аллах вигнати українців або відібрати щось у українців.

Українці завжди повертаються. Українці повернутися і повернуть своє. Але коли українці повертаються, вони не вміють розрахувати силу і застосувати її пропорційно. Вони знищать все на своєму шляху. Не ображайте українців. Інакше коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живуть на цій землі будуть заздрити мертвим".

Варто відзначити, що Джохар Дудаєв був лідером руху 1990-х років за відокремлення Чечні від Росії і першим президентом самопроголошеної Чеченської Республіки Ічкерія.

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"Ніде, ні в одній газеті, ні в одному журналі я не читав, що говорять про правих радикалів, які на сьогодні мають якісь преференції в українському уряді. Мова не йде про Україну, про український народ. Приберіть правих радикалів, дайте статус російської мови і відродіть всі парламентські партії. Виконайте три умови - більше нічого. І Росія, може, Крим і віддасть вам",- вважає співак.

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