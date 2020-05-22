Чеченский политический деятель 1990-х годов Джохар Дудаев описал украинский народ



Отрывок из книги “Атака Ичкерийского Волка”. Очерки политической истории Украины" приводит slovech.co.



"Самая большая ошибка это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется.

Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев.

Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернуться и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожат всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым".

Стоить отметить, что Джохар Дудаев был лидером движения 1990-х годов за отделение Чечни от России и первым президентом самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия.

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"Нигде, ни в одной газете, ни в одном журнале я не читал, что говорят о правых радикалах, которые на сегодняшний день имеют некие преференции в украинском правительстве. Речь не идет об Украине, об украинском народе. Уберите правых радикалов, дайте статус русского языка и возродите все парламентские партии. Выполните три условия - больше ничего. И Россия, может, Крым и отдаст вам",- считает певец.

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