Український телеведучий Юрій Кот, який втік до Росії, зробив чергову скандальну заяву

Як повідомляє Politeka.net, в ефірі пропагандистської програми на телеканалі «Росія 1» Юрій Кот назвав президента Росії Володимира Путіна «ссыкуном»

Про це у своєму Twitter написав журналіст і блогер Денис Казанський.

«Антимайдановець Юрій Кот, який з 2014 живе в РФ і має російський паспорт, заявив в ефірі каналу " Росія-1, що у нього президент-сцикун. Зовсім вже крамола на Володимира Володимировича полилася. І це федеральний канал!», - написав блогер.

Дослівно Кот у прямому ефірі заявив: «У нас президент сцикун».

Користувачі мережі відразу прокоментували пост Казанського, де погодилися з коментарем Юрія Кота. Були і ті серед користувачів мережі, хто здивувався, що телеведучому дозволили критикувати Путіна в прямому ефірі.

«Ми знаємо, що у вас президент сцикун, вже місяць в бункері сидить», «Взагалі страх втратив :)», «А говорять на російському федеральному ТБ Путіна не критикують», «Це в ньому ще українська вольниця не померла, тому і заявляє».

Також раніше повідомлялося, що Кот заявив, нібито в Україні процвітає антисемітизм, нацизм і фашизм через русофобських настроїв суспільства. Крім того, він упевнений, що Україна як держава не повинна існувати окремо від Росії.

"Ми - один народ, одна країна в результаті будемо. І раніше були, і потім будемо. Так, зараз у нас такий період, дивний період, коли з'явилися наші західні партнери і почали нас вчити, як батьківщину любити. Це теж пройде, хлопці!" - нахабно висловився Кіт.