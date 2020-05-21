Співачка Анастасія Приходько висловилася про своє ставлення до Росії

Свій коментар вона дала в інтерв'ю виданню "Бульвар Гордона".



За її словами, раніше у неї були прекрасні стосунки з російськими колегами, але після початку конфлікту на Донбасі все змінилося.

"Я підтримую свою батьківщину, своїх солдатів, своїх людей, і ніщо мене не змусить думати інакше... Ми були з однієї когорти, всі спілкувалися. Але після того як я вирішила, що мені від Росії більше нічого не треба, на мене посипалася маса коментарів зі словами: "Повія, щоб ти здохла, а ваша країна розвалилася!" Для кого я поїду співати? Гроші? Все не заробиш. А от репутацію повії – в одну мить. Для чого я тоді вісім років намагалася і будувала свою кар'єру? Щоб їм догодити? Та пішли вони всі в дупу! Після тих образливих слів, які вони висловили в мою адресу, я не можу сказати про них нічого хорошого", – заявила співачка.

Крім того, Приходько запевнила, що Росія для неї закрита.



"Мені забути, що вони про мене думають. А я буду ставитися до них так, як вони цього заслуговують. Раніше ми віталися, спілкувалися, а зараз – до побачення. Росія для мене закрита, не знаю, що повинно статися, щоб щось змінилося в моїй голові, ніякі гроші світу мене не змусять віддати все те, що я зробила тут", - зазначила співачка.

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"Ніде, ні в одній газеті, ні в одному журналі я не читав, що говорять про правих радикалів, які на сьогоднішній день мають якісь преференції в українському уряді. Мова не йде про Україну, про український народ. Приберіть правих радикалів, дайте статус російської мови і відродіть всі парламентські партії. Виконайте три умови - більше нічого. І Росія, може, Крим і віддасть вам",- вважає співак.

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