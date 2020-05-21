Певица Анастасия Приходько высказалась о своем отношении к России

Свой комментарий она дала в интервью изданию "Бульвар Гордона".



По ее словам, ранее у нее были прекрасные отношения с российскими коллегами, но после начала конфликта на Донбассе все изменилось.

"Я поддерживаю свою родину, своих солдат, своих людей, и ничто меня не заставит думать иначе... Мы были из одной когорты, все общались. Но после того как я решила, что мне от России больше ничего не надо, на меня посыпалась масса комментариев со словами: "Проститутка, чтобы ты сдохла, а ваша страна развалилась!" Для кого я поеду петь? Деньги? Все не заработаешь. А вот репутацию проститутки – в один миг. Для чего я тогда восемь лет старалась и строила свою карьеру? Чтобы им угодить? Да пошли они все в ж**у! После тех обидных слов, которые они высказали в мой адрес, я не могу сказать о них ничего хорошего", – заявила певица.

Кроме того, Приходько уверила, что Россия для нее закрыта.



"Мне по боку, что они (россияне - ред.) обо мне думают. А я буду относиться к ним так, как они этого заслуживают. Раньше мы здоровались, общались, а сейчас – до свидания. Россия для меня закрыта, не знаю, что должно произойти, чтобы что-то поменялось в моей голове, никакие деньги мира меня не заставят предать все то, что я сделала здесь", - отметила певица.

К слову, российский певец Лев Лещенко сделал скандальное заявление об Украине

"Нигде, ни в одной газете, ни в одном журнале я не читал, что говорят о правых радикалах, которые на сегодняшний день имеют некие преференции в украинском правительстве. Речь не идет об Украине, об украинском народе. Уберите правых радикалов, дайте статус русского языка и возродите все парламентские партии. Выполните три условия - больше ничего. И Россия, может, Крым и отдаст вам",- считает певец.

Напомним, скандальный Охлобыстин внезапно породнился с украинцами.

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