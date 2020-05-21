У Росії святкування Дня перемоги починає набувати воістину збочених форм

Найкривавіша сторінка історії останніх ста років, яка забрала десятки мільйонів життів, у сусідній країні все більше перетворюється на привід черговий раз пишатися «військовою міццю», покричати гасла з розряду «можемо повторити», а дітей ще немовлятами наряджати у військову одяг і сунути їм у руки іграшкову зброю, передає Politeka.net.

Ще один яскравий приклад побєдобісся – розмальований під гжель середній радянський танк Т-55 в Підмосков'ї. Страшна зброя, що несе смерть і розруху, перетворили в розмальований арт-об'єкт, який став частиною експозиції виставкового центру «Патріот».

«Вірус побєдобісся не відступає. Під хохлому вже було. Тепер Т-55 у Підмосков'ї розписали під гжель. Тремти, клята Америко!», - пише блогер Vitauskas.

Користувачі соцмереж відреагували на таку творчість з великою часткою іронії, не розуміючи, чому війна і смерть підносяться росіянам як щось гарне, веселе і яскраве.

«А там і до пряникових танчиків недалеко. Війна - це ж так весело і смачно!», «Чому весь цей дибілізм за рахунок платників податків?))», «а черепа, з нових, братських могил, будуть під попільнички робити?», «Дивно, під гжель і хохлому вони раптом танки стали прикрашати, "естети" нелюдські. А у Другу світову влегку місили танками трупи загиблих... і хочуть це повторити, заявляючи про це звідусіль і при кожній нагоді», «На черзі снаряди у вигляді матрьошок!», «Збоченці», – пишуть у коментарях.

Зазначимо, що це – не перший приклад розпису танків. Три роки тому російські танки Т-62 для участі на Всесвітніх спортивних військових іграх розмалювали під хохлому.

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