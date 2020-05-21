В России празднования Дня победы начинает приобретать поистине извращенные формы

Самая кровавая страница истории последних ста лет, которая унесла десятки миллионов жизней, в соседней стране все больше превращается в повод очередной раз погордиться «военной мощью», покричать лозунги из разряда «можем повторить», а детей еще младенцами наряжать в военную одежду и сувать им в руки игрушечное оружие, передает Politeka.net.

Еще один яркий пример победобесия – разрисованный под гжель средний советский танк Т-55 в Подмосковье. Страшное оружие, несущее смерть и разруху, превратили в разрисованный арт-объект, который стал частью экспозиции выставочного центра «Патриот».

«Вирус победобесия не отступает. Под хохлому уже было. Теперь Т-55 в Подмосковье расписали под гжель. Трепещи, проклятущая Америка!», – пишет блогер Vitauskas.

Пользователи соцсетей отреагировали на подобное творчество с приличной долей иронии, не понимая, почему война и смерть преподносятся россиянам как нечто красивое, веселое и яркое.

«А там и до пряничных танчиков недалеко. Война - это ж так весело и вкусно!», «Почему весь этот дибилизм за счёт налогоплательщиков?))», «а черепа, из новых, братских могил, будут под пепельницы делать?», «Странно, под гжель и хохлому они вдруг танки украшать стали, "эстеты" бесчеловечные. А во Вторую мировую влёгкую месили танками трупы погибших... и хотят это повторить, заявляя об этом отовсюду и при каждом случае», «На очереди снаряды в виде матрёшек!», «Извращенцы», – пишут в комментариях.

Отметим, что это – не первый пример росписи танков. Три года назад российские танки Т-62 для участия на Всемирных спортивных военных играх разрисовали под хохлому.

Напомним, Путин публично опозорился и проиграл Зеленскому.

Как сообщала Politeka, в России опозорились с поздравлением ветеранов.

Также Politeka писала, что россияне оконфузились с акцией «Бессмертный полк».