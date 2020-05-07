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Очередной акт «победобесия» состоялся в Орле, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ. Там прошла неординарная акция «Бессмертный полк на небе, на земле и под водой».

Ее, мягко говоря, уникальность в том, что с портретами «дедов» местные водолазы поныряли в реку Оку.

«Орловская молодежь помнит о подвиге дедов. Члены отряда отделения ВСКС решили провести свое шествие «Бессмертного полка». На помощь молодежи пришли водолазы и сотрудники МЧС. Акция началась с построения участников с портретами родственников, воевавших за Родину, на берегу Оки. В этот же момент из реки вышли водолазы. В руках они держали портреты морских пехотинцев. Затем студенты-спасатели на катерах прошли по Оке с фотографиями участников войны», – говорится в публикации.

По этому поводу в сети уже пошла волна оживленного обсуждения.

«Они ныряли за Родину! ​Победобесие добралось уже и до обитателей речных глубин! Только не спрашивайте зачем, но орловские водолазы прошлись с портретами «дедов» по дну Оки. Бедные рыбы!», – написал в Twitter блогер Մιtαuskαs, опубликовав видео акции.

Они ныряли за Родину!



​Победобесие добралось уже и до обитателей речных глубин! Только не спрашивайте зачем, но орловские водолазы прошлись с портретами "дедов" по дну Оки.



Бедные рыбы! pic.twitter.com/P4aGn0iY3G — Մιtαuskαs на карантине 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) May 7, 2020

«Сантехники РФ, ваш выход?», «Креативные ребята, хотя это и не делает их меньшими идиотами», «Если бы во времена моего детства, когда ветераны были и были еще крепки, такое бы случилось, ветераны бы их отп**дили. Чтобы не глумились», «атмосфененько, я когда смотрел, думал, что щас следом гроб всплывет и венки», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что семья россиян устроила акцию «Бессмертный полк» прямо у себя во дворе.

Напомним, россияне оконфузились с акцией «Бессмертный полк».

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