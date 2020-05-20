Російський актор театру і кіно Олександр Носик, зірка серіалів "Повернення Мухтара" зробив скандальну заяву про Крим

Актор заперечує російську агресію в Україні, проводить незаконну концертну діяльність на території окупованої Росією півострова Крим, свідомо порушуючи державний кордон України.

У своїх інтерв'ю 2015 року Олександр Носик неодноразово висловлювався на підтримку анексії Росією українського півострова, запевняючи журналістів, що "Крим на своєму місці", передає видання Антикор.

Він також зазначав, що нібито запанувала історична справедливість, адже ще в 1991 році Східна України і Крим бажали бути в складі Російської Федерації.

"Крим став стовідсотковою власністю Російської Федерації, як це є зараз, і передумови до цього були. Треба повернутися в історію: при всій спірності ситуації з Кримом і приєднанням Криму до Росії, в 1991 році був референдум в Україні і Криму, до речі, і східна Україна, тоді проголосували за приєднання до Російської Федерації. Все буде чудово, тому що Крим чітко на своєму місці", - заявляв він.

Також раніше повідомлялося, що актриса Евеліна Бледанс заявила, що відноситься до "повернення" Криму Російській Федерації дуже спокійно.

"Незважаючи на те, що в якийсь момент Крим був приєднаний до України, і ми вивчали українську мову у школі, всі завжди говорили російською, всі вивіски на вулицях завжди були російською мовою — Крим ніколи не був українським! Тому для мене цей перехід назад до складу Росії — дуже спокійний", - зазначила актриса.

Нагадаємо, скандальний Охлобистін раптово поріднився з українцями.

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