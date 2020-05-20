Российский актер театра и кино Александр Носик, звезда сериалов "Возвращение Мухтара" сделал скандальное заявление о Крыме

Актер отрицает российскую агрессию в Украине, проводит незаконную концертную деятельность на территории оккупированного Россией полуострова Крым, сознательно нарушая государственную границу Украины.

В своих интервью 2015 года Александр Носик неоднократно высказывался в поддержку аннексии Россией украинского полуострова, уверяя журналистов, что "Крым на своем месте", передает издание Антикор.

Он также отмечал, что якобы воцарилась историческая справедливость, ведь еще в 1991 году Восточная Украины и Крым желали быть в составе Российской Федерации.

"Крым стал стопроцентной собственностью Российской Федерации, как это есть сейчас, и предпосылки к этому были. Надо вернуться в историю: при всей спорности ситуации с Крымом и присоединением Крыма к России, в 1991 году был референдум в Украине и Крым, кстати, и восточная Украина, тогда проголосовали за присоединение к Российской Федерации. Все будет замечательно, потому что Крым четко на своем месте", - завлял он.

Также ранее сообщалось, что актриса Эвелина Бледанс заявила, что относится к "возврату" Крыма Российской Федерации очень спокойно.

"Несмотря на то, что в какой-то момент Крым был присоединен к Украине, и мы изучали украинский язык в школе, все говорили всегда по-русски, все вывески на улицах всегда были на русском языке — Крым никогда не был украинским! Поэтому для меня этот переход назад в состав России — очень спокойный", - отметила актриса.

Напомним, скандальный Охлобыстин внезапно породнился с украинцами.

Также Politeka писала, что российский актер предложил стереть границы между Украиной и РФ: "Главное, чтобы хватило...".