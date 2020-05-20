Російська православна церква вирішила допомогти американським братам по вірі побороти китайський вірус

У Нью-Йорку, де зафіксовано 194 тисячі хворих, священик РПЦ єпископ Манхеттенський Микола організував повітряний хресний хід над мегаполісом з іконою в руках, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ і соцмережі.

Служитель культу озброївся іконою, сів у приватний літак і з молитвами про припинення пандемії коронавіруса політав над містом.

Приземлившись, Микола висловив надію, що «преблагословенна Богородиця допоможе жителям Нью-Йорка в цей непростий час». Він також додав, що кожен день підносяться молитви про медиків, хворих і про «швидке позбавлення від згубної пошесті».

«Та це страшніше за епідемію буде», «І вакцини від цього, на жаль, немає», «Що, страшно жити в країні номер один з прекрасною медициною? Довелося кликати на допомогу Бога? У чому сила, брат? У грошах?», «зашквар міжнародного рівня», «Скільки ж на цих папуасів витрачається по всьому світу ресурсів!?», «Треба з портретом Путіна літати - вся нечисть у пеклі згорить», – іронізують коментатори.

Відзначимо, що не так давно патріарх Кирил на Мерседесі з чудотворною іконою Богоматері в руках об'їжджав Москву, охоплену коронавірусом, і молився, щоб епідемія скоріше закінчилася. Коли ж цей захід закінчився провалом, а крива захворюваності сіганула вгору, глава РПЦ пояснив невдачу тим, що ікона, з якою він їздив по місту, виявилася китайською підробкою, виготовленою в 1961 році.

Нагадаємо, скандальний священик РПЦ "прокляв" тих, хто закриває церкви.

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