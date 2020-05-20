Російський актор Анатолій Пашинін, який взяв участь у війні на Донбасі, висловився про українське громадянство

Так, він заявив, що українське громадянство нагадує секту.

Цим він обґрунтував у 2018 році своє небажання змінити російський паспорт в ефірі програми Рандеву з Яніною Соколовою. За словами Пашиніна, зараз у нього золота позиція. (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На думку актора, будучи росіянином, він захищений на території України набагато сильніше.

"Українське громадянство стало тхнути сектою. Можна дати, а можна забрати. Якщо ти неугодний керівника секти, ми віднімаємо його у тебе. Тому не треба", – висловився він.

При цьому, заявив Пашинін, якби існував закон, згідно з яким можна прийти і отримати паспорт, було б краще.

"Тоді це буде чесно, і не треба буде принижуватися перед якимось чинуші, що вирішить, чи гідний я чи ні. Українській владі нічого у мене забрати, а українцям – є що взяти", – резюмував актор.

Також раніше повідомлялося, що російський актор Анатолій Пашинін, який взяв участь у війні на Донбасі, висловився про "культурний геноцид" в Україні.

Так, він розповів, що в Україні спостерігається справжній культурний геноцид, якому всіляко сприяють телебачення і вершки вітчизняного шоу-бізнесу. З цієї ж причини країна забуває справжніх артистів і цінних діячів культури.