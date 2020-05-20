Російський актор Анатолій Пашинін, який взяв участь у війні на Донбасі, висловився про українське громадянство

Так, він заявив, що українське громадянство нагадує секту.

Цим він обґрунтував у 2018 році своє небажання змінити російський паспорт в ефірі програми Рандеву з Яніною Соколовою. За словами Пашиніна, зараз у нього золота позиція. (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Анатолій Пашинін

На думку актора, будучи росіянином, він захищений на території України набагато сильніше.

"Українське громадянство стало тхнути сектою. Можна дати, а можна забрати. Якщо ти неугодний керівника секти, ми віднімаємо його у тебе. Тому не треба", – висловився він.

При цьому, заявив Пашинін, якби існував закон, згідно з яким можна прийти і отримати паспорт, було б краще.

"Тоді це буде чесно, і не треба буде принижуватися перед якимось чинуші, що вирішить, чи гідний я чи ні. Українській владі нічого у мене забрати, а українцям – є що взяти", – резюмував актор.

Також раніше повідомлялося, що російський актор Анатолій Пашинін, який взяв участь у війні на Донбасі, висловився про "культурний геноцид" в Україні.

Так, він розповів, що в Україні спостерігається справжній культурний геноцид, якому всіляко сприяють телебачення і вершки вітчизняного шоу-бізнесу. З цієї ж причини країна забуває справжніх артистів і цінних діячів культури.