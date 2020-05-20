Российский актер Анатолий Пашинин, который принял участие в войне на Донбассе, высказался об украинском гражданстве

Так, он заявил, что украинское гражданство напоминает секту.

Этим он обосновал в 2018 году свое нежелание сменить российский паспорт в эфире программы Рандеву с Яниной Соколовой. По словам Пашинина, сейчас у него золотая позиция. (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Анатолий Пашинин

По мнению актера, будучи россиянином, он защищен на территории Украины намного сильнее.

"Украинское гражданство стало попахивать сектой. Можно дать, а можно забрать. Если ты неугоден руководителю секты, мы отнимаем его у тебя. Поэтому не надо", – высказался он.

При этом, заявил Пашинин, если бы существовал закон, согласно которому можно прийти и получить паспорт, было бы лучше.

"Тогда это будет чесно, и не надо будет унижаться перед каким-то чинушей, что решит, достоин я или нет. Украинской власти нечего у меня отнять, а украинцам – есть, что взять", – подытожил актер.

Также ранее сообщалось, что российский актер Анатолий Пашинин, который принял участие в войне на Донбассе, высказался о "культурном геноциде" в Украине.

Так, он рассказал, что в Украине наблюдается настоящий культурный геноцид, которому всячески способствуют телевидение и сливки отечественного шоу-бизнеса. По этой же причине страна забывает настоящих артистов и ценных деятелей культуры.