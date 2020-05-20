Российский актер Анатолий Пашинин, который принял участие в войне на Донбассе, высказался об украинском гражданстве

Так, он заявил, что украинское гражданство напоминает секту.

Этим он обосновал в 2018 году свое нежелание сменить российский паспорт в эфире программы Рандеву с Яниной Соколовой. По словам Пашинина, сейчас у него золотая позиция. (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

По мнению актера, будучи россиянином, он защищен на территории Украины намного сильнее.

"Украинское гражданство стало попахивать сектой. Можно дать, а можно забрать. Если ты неугоден руководителю секты, мы отнимаем его у тебя. Поэтому не надо", – высказался он.

При этом, заявил Пашинин, если бы существовал закон, согласно которому можно прийти и получить паспорт, было бы лучше.

"Тогда это будет чесно, и не надо будет унижаться перед каким-то чинушей, что решит, достоин я или нет. Украинской власти нечего у меня отнять, а украинцам – есть, что взять", – подытожил актер.

Также ранее сообщалось, что российский актер Анатолий Пашинин, который принял участие в войне на Донбассе, высказался о "культурном геноциде" в Украине.

Так, он рассказал, что в Украине наблюдается настоящий культурный геноцид, которому всячески способствуют телевидение и сливки отечественного шоу-бизнеса. По этой же причине страна забывает настоящих артистов и ценных деятелей культуры.