Український співак, лідер гурту ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта розповів, за що Україні можна дякувати президенту РФ Володимиру Путіну

На його думку, президента Росії Володимира Путіна, на якому лежить вина за війну на сході і смерть тисяч українців, які все ж таки є за що дякувати. А саме за те, що проявив бінарність світобудови.

Такою думкою він поділився в ефірі програми "Рандеву" на "5 каналі" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За словами музиканта, саме завдяки діям Путіна світ побачив на поверхні всю любов і всю ненависть людства.

"Сказав би, напевно, дякую, - відповів "Фагот" на питання, що сказав би Путіну при зустрічі. - "За те, що яскраво проявив бінарність світобудови. Розумієте, коли з'явився Вова, все ось просто спливло на поверхня. Весь плюс, весь позитив, вся чесність, людяність, вся любов виявилася в людях. Точно так же проявилася і ненависть, жорстокість, все лайно спливло...".

При цьому співак підкреслив, що це не знімає з Путіна відповідальності за смерть українських військових.

"Так, Путін багато чого вкрав, але світ - він не хороший і не поганий. Бінарність системи. Просто він, на жаль, один з найяскравіших по**нков Всесвіту, який ще і наш сусід, що важливо. Але ви ж розумієте, графіт ніколи не стане алмазом, поки його не нагріти до стадії кипіння", - резюмував Михайлюта.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

Як повідомляла Politeka, Маршал налякав світ військовою міццю Росії.

Також Politeka писала, що Лесь Подерв’янський розніс “Квартал 95″ без Зеленського.