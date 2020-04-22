Лидер группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) сделал заявление о войне на Донбассе

По его мнению, у украинского народа есть характер для зачистки врага, как внешнего, так и внутреннего, остается лишь перейти к действиям.

Об этом он рассказал в интервью для издания Апостроф. Кроме того, он заявил о предателях Украины, которые прячутся в Верховной Раде.

"Любая война абсурдна, но когда твари со стволами приходят к тебе в дом, их нужно уничтожить. Даже если кто-то из них пробрался в Верховную Раду и прикрывается депутатской корочкой. Характер на зачистку страны от врага и внешнего, и внутреннего у нас есть — надо делать!" - заявил музыкант.

По словам Фагота, все настоящие супергерои встречаются не в его композициях, а на передовой.

"Без супергероев Украина не оставалась никогда, даже в самые сложные времена. И Гупало Василь — это собирательный образ украинского народа, который добрый и творческий, но в сложные времена превращающийся в непобедимого великана", - рассказал Михайлюта.

Также ранее сообщалось, что украинский певец и лидер группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта записал обращение. В частности, в этом обращении он поднял вопрос русского и украинского языков.

По его словам, не стоит забывать и о русскоязычных патриотах.

"Особенно последнее время я понимаю, что люди, которые нарочито рассказывают, что лишь украинским языком мы сможем построить нашу страну, - они либо случайно совершают ошибку, либо специально совершают ошибку и раскачивают ситуацию", - заявил музыкант.

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