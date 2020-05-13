Украинский певец, лидер группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта рассказал, за что Украине можно благодарить президента РФ Владимира Путина

По его мнению, президента России Владимира Путина, на котором лежит вина за войну на востоке и смерть тысяч украинцев, все же есть за что благодарить. А именно за то, что проявил бинарность мироздания.

Таким мнением он поделился в эфире программы "Рандеву" на "5 канале" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По словам музыканта, именно благодаря действиям Путина мир увидел на поверхности всю любовь и всю ненависть человечества.

"Сказал бы, наверное, спасибо, - ответил "Фагот" на вопрос, что сказал бы Путину при встрече. - "За то, что ярко проявил бинарность мироздания. Понимаете, когда появился Вова, все вот просто всплыло на поверхность. Весь плюс, весь позитив, вся честность, человечность, вся любовь проявилась в людях. Точно так же проявилась и ненависть, жестокость, все дерьмо всплыло...".

При этом певец подчеркнул, что это не снимает с Путина ответственности за смерть украинских военных.

"Да, Путин много чего украл, но мир ведь - он не хороший и не плохой. Бинарность системы. Просто он, увы, один из самых ярких по**нков Вселенной, который еще и наш сосед, что немаловажно. Но вы же понимаете, графит никогда не станет алмазом, пока его не нагреть до стадии кипения", - резюмировал Михайлюта.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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