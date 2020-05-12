Андрій Макаревич влучно висловився про вторгнення Росії на територію України

На його думку, Росія зробила помилку, розпочавши бойові дії на території України.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Собеседник.

На запитання про події 2014 року в Україні і, зокрема, анексії Криму, а також послідувала за нею окупацією на сході країни, артист відреагував однозначно – його засмутило таке положення речей, який, за його словами, стало масштабною помилкою.

«У мене була прикрість від того, що в 2014 році відбувається якась дуже велика помилка державного масштабу. Але я розумів, що ніяк не міг вплинути на це. Тобто все, що міг, я робив, але це було, так би мовити, як слону дробина», — зізнався музикант.

Нині ж, за словами головного «машиніста», його настрої змінилися – він зрозумів, що треба займатися своєю справою, адже кардинально вплинути на розстановку сил неможливо:

«Якщо людина з поганим настроєм виходить на сцену, то краще б йому не виходити зовсім. І потім, ну послухайте, жити в сум'ятті – це взагалі непродуктивна затія. Від цього нічого не зміниться! Тільки ти сам проживеш гірше. Треба займатися своєю справою і намагатися його робити добре».

Також Макаревич поміркував про устрій світу і, зокрема, мирного існування. Він зазначив, що не вважає себе настільки значимою людиною, щоб кардинально щось змінити, але впливав на ситуацію в міру своїх можливостей.

«Я брав в чомусь участь у силу своєї активності, але не треба мене переоцінювати. Я взагалі не думаю, що світ здатний триматися на одному або декількох людей. Світ – це складна взаємодія мільйонів ниток, які пов'язують події і людей один з одним», — поділився власною думкою музикант.

Нагадаємо, Макаревич поскаржився на життя в Росії: "Мене дратує, що...".

Як повідомляла Politeka, Макаревич дорікнув Росії за крадіжку Криму в України: "Можна було знайти інші шляхи".

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